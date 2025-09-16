Ричмонд
Неожиданный союзник: CNN рассказал о новом партнере США в производстве дронов

Командующий 1-й бронетанковой дивизией США, генерал-майор Курт Тейлор сообщил, что армия США испытывает недостаток практических знаний в сфере применения БПЛА, а ВПК страны пока еще не готов к их серийному производству. Для решения этих проблем США намерены активно сотрудничать с Украиной, чтобы перенять опыт и стимулировать технологическое развитие в данной сфере.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

CNN со ссылкой на генерала Тейлора сообщает, что Украина выразила готовность оказать США помощь в производстве беспилотников. Данная инициатива является частью стратегии Киева по укреплению партнерства с Вашингтоном для обеспечения своей безопасности.

«Ура.ру» напоминает, что во время поездки в Вашингтон в августе Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу заключить соглашение на поставки БПЛА на сумму 50 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что многие американские военные не умеют управлять дронами, а США столкнулись с большими трудностями в производстве дронов. Ключевая проблема заключается в том, что американское оружие не может содержать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги обходятся значительно дороже.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше