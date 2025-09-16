Неожиданный союзник: CNN рассказал о новом партнере США в производстве дронов

CNN со ссылкой на генерала Тейлора сообщает, что Украина выразила готовность оказать США помощь в производстве беспилотников. Данная инициатива является частью стратегии Киева по укреплению партнерства с Вашингтоном для обеспечения своей безопасности.
«Ура.ру» напоминает, что во время поездки в Вашингтон в августе Владимир Зеленский предложил Дональду Трампу заключить соглашение на поставки БПЛА на сумму 50 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что многие американские военные не умеют управлять дронами, а США столкнулись с большими трудностями в производстве дронов. Ключевая проблема заключается в том, что американское оружие не может содержать китайские компоненты по соображениям безопасности, а отечественные аналоги обходятся значительно дороже.