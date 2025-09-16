Цены на бензин стремительно растут в Иркутске

Цены на бензин продолжают повышаться в Иркутске. По сравнению с прошлой неделей увеличение стоимости популярных марок топлива составило от 20 копеек до 1 рубля на некоторых заправочных станциях в городе, пишет ИА IrkutskMedia.
Стоимость литра АИ-92 на 1 рубль увеличилась на станциях «БРК», теперь он обойдётся жителям в 61,88 рубля. На заправках «Роснефти» этот вид топлива подорожал на 30 копеек. Вместо 59,28 рубля литр АИ-92 теперь стоит 59,58 рубля. На АЗС «КрайсНефти» стоимость этого бензина осталась такой же, как и на прошлой неделе — 61,88 рубля. Не изменилась цена и у «ОМНИ», там литр АИ-92 стоит 63,9 рубля.
По сравнению с прошлой неделей, литр АИ-95 также подорожал на 1 рубль на заправочных станциях «БРК» и стоит теперь 66,5 рубля. У «Роснефти» стоимость этого топлива снова выросла на 20 копеек. Иркутяне заплатят теперь 63,1 рубля за литр АИ-95. На станциях «КрайсНефти» эта марка топлива стоит 66,5 рубля. Цена АИ-95 на заправках «Омни» также осталась прежней и составляет 70,1 рубля.
Стоимость одного литра высокооктанового топлива АИ-100 на заправках города не изменилась. На станциях «БРК» за этот бензин иркутяне заплатят 84,1 рубля. На станциях «Роснефти» стоимость АИ-100 равняется 84,6 рубля, на АЗС «КрайсНефти» — 64,6 рубля. А на станциях «Омни» литр АИ-100 обойдётся жителям Иркутска 89,1 рубля.
Стоимость дизельного топлива на всех заправочных станциях осталась прежней. Сейчас литр дизеля стоит 75,9 рубля.
Ранее агентство сообщало об увеличении стоимости бензина на некоторых заправочных станциях. Оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 резко выросли на Ангарском и Ачинском НПЗ. Этот факт спровоцировал в том числе удорожание топлива на заправках. Информацию о повышении стоимости топлива на нефтеперерабатывающих заводах озвучили в пресс-службе Минэкономразвития Забайкальского края. В министерстве сообщили, что повышение цен на бензин связано с ростом цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Оптовые цены на бензин АИ-92 с Ангарского, Ачинского НПЗ выросли на 43%, АИ-95 — на 57%.