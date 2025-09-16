Цены на бензин стремительно растут в Иркутске

Ранее агентство сообщало об увеличении стоимости бензина на некоторых заправочных станциях. Оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 резко выросли на Ангарском и Ачинском НПЗ. Этот факт спровоцировал в том числе удорожание топлива на заправках. Информацию о повышении стоимости топлива на нефтеперерабатывающих заводах озвучили в пресс-службе Минэкономразвития Забайкальского края. В министерстве сообщили, что повышение цен на бензин связано с ростом цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Оптовые цены на бензин АИ-92 с Ангарского, Ачинского НПЗ выросли на 43%, АИ-95 — на 57%.