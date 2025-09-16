В августе в Прикамье незначительно снизились цены на продукты питания

Цены на непродовольственные товары поднялись в среднем на 0,8%. В диапазоне от 0,1% до 7,4% подорожала галантерея, школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, мебель, строительные материалы, средства связи, ювелирные изделия. Одновременно подешевели новые легковые автомобили иностранных марок (на 1,2%), электротовары и бытовые приборы (на 0,1−3,3%), персональные компьютеры (на 0,7−3,4%). В августе подорожали все виды моторного топлива: газовое моторное топливо — на 0,4%, дизельное топливо — на 0,1%, бензин автомобильный различных марок — на 1,3%.