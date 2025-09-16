Ричмонд
В Новосибирске построили два 20-этажных дома на пустыре у Чистой слободы

Они расположены на улице Титова.

Источник: инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области

В левобережном микрорайоне Новосибирска на улице Титова, южнее Чистой слободы, возвели два новых 20-этажных жилых дома. Ранее на этом месте находился пустырь. Об этом сообщили в инспекции государственного строительного надзора региона.

Мэрия согласовала застройку участка в 2021 году в рамках комплексного развития территории. Односекционные дома № 1 и № 2 рассчитаны на 125 квартир. В подъездах установлены по два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 кг. На первом этаже одного из зданий разместят офисные помещения.

Специалисты инспекции проверили пути эвакуации, системы пожарной безопасности, огнезащитные покрытия, отделку, окна, крышу и вентиляцию. Осмотрели тепловой пункт и насосную на технических этажах. Итоговая проверка завершена без нарушений.