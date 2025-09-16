В Новосибирске построили два 20-этажных дома на пустыре у Чистой слободы

Мэрия согласовала застройку участка в 2021 году в рамках комплексного развития территории. Односекционные дома № 1 и № 2 рассчитаны на 125 квартир. В подъездах установлены по два лифта грузоподъемностью 400 и 1000 кг. На первом этаже одного из зданий разместят офисные помещения.