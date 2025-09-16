Завод «Эмпилс-цинк» переедет из центра Ростова на ЗЖМ

Завод «Эмпилс-цинк» переезжает с улицы Лермонтовской в центре города в Советский район Ростова — производственные мощности разместят в переулке 1-ом Машиностроительном.
Инвестиции в проект увеличены с 1,1 до 1,5 млрд рублей. На новой площадке уже построен производственный комплекс, подстанция и газораспределительные сети, завершается монтаж оборудования.
Производственная мощность обновленного завода составит 15−20 тысяч тонн цинковых белил ежегодно с возможностью расширения до 24 тысяч тонн. При этом судьба освобождаемой территории в центре города пока не определена — участок находится в частной собственности, и решения по его развитию будут приниматься собственниками в соответствии с градостроительными нормами.
ЗАО «Эмпилс», основанное в 1991 году, специализируется на производстве лакокрасочных материалов. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 5,2 млрд рублей.