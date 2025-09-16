Завод «Эмпилс-цинк» переедет из центра Ростова на ЗЖМ

Производственная мощность обновленного завода составит 15−20 тысяч тонн цинковых белил ежегодно с возможностью расширения до 24 тысяч тонн. При этом судьба освобождаемой территории в центре города пока не определена — участок находится в частной собственности, и решения по его развитию будут приниматься собственниками в соответствии с градостроительными нормами.