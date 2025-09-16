Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завод «Эмпилс-цинк» переедет из центра Ростова на ЗЖМ

В Ростове завершается перенос производственных мощностей завода «Эмпилс-цинк» из центра города в северо-западную промзону. Об этом сообщают «Ведомости. Юг» со ссылкой на администрацию Ростова.

Завод «Эмпилс-цинк» переезжает с улицы Лермонтовской в центре города в Советский район Ростова — производственные мощности разместят в переулке 1-ом Машиностроительном.

Инвестиции в проект увеличены с 1,1 до 1,5 млрд рублей. На новой площадке уже построен производственный комплекс, подстанция и газораспределительные сети, завершается монтаж оборудования.

Производственная мощность обновленного завода составит 15−20 тысяч тонн цинковых белил ежегодно с возможностью расширения до 24 тысяч тонн. При этом судьба освобождаемой территории в центре города пока не определена — участок находится в частной собственности, и решения по его развитию будут приниматься собственниками в соответствии с градостроительными нормами.

ЗАО «Эмпилс», основанное в 1991 году, специализируется на производстве лакокрасочных материалов. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 5,2 млрд рублей.