Годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана

В августе годовая инфляция составила 12,2%, тогда как в июле — 11,8%. Ускорение годовой инфляции зафиксировано в семнадцати регионах, а замедление всего в трех областях.
Цены на продовольственные товары в августе составили 11,7% в годовом выражении. Максимальный рост цен на товары сложился в Улытауской области — 14,8%, а минимальный — в г. Алматы — 8,7%.
Рост цен на непродовольственные товары составил 9,7% в годовом выражении. Максимальное значение зафиксировано в Абайской области — 12,6%, минимальное — в Алматы — 7,5%.
Темп роста цен на платные услуги в августе ускорился до 15,3% в годовом выражении. Значительно ниже общереспубликанского уровня рост цен отмечен в Мангистауской области — 9,8%.
В августе рост месячной инфляции по стране составил 1%, сообщил Нацбанк.