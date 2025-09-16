Эстакаду к Экспоцентру открыли в Новосибирске

Запуск эстакады стал важной вехой для Новосибирска, значительно облегчив подъезд к выставочному комплексу «Экспоцентр». Прежде, в часы наибольшей нагрузки и во время проведения масштабных событий, дороги, ведущие к комплексу, были перегружены, что доставляло трудности как посетителям, так и участникам. Эта эстакада призвана уладить эту проблему, гарантируя свободный и оперативный проезд к «Экспоцентру» со всех сторон.