Эстакаду к Экспоцентру открыли в Новосибирске

Ввод в эксплуатацию эстакады — яркий пример плодотворного взаимодействия городских властей и строительных организаций.

Благодаря новой развязке, путь до пункта назначения стал занимать гораздо меньше времени.

Запуск эстакады стал важной вехой для Новосибирска, значительно облегчив подъезд к выставочному комплексу «Экспоцентр». Прежде, в часы наибольшей нагрузки и во время проведения масштабных событий, дороги, ведущие к комплексу, были перегружены, что доставляло трудности как посетителям, так и участникам. Эта эстакада призвана уладить эту проблему, гарантируя свободный и оперативный проезд к «Экспоцентру» со всех сторон.

Ввод в эксплуатацию эстакады — яркий пример плодотворного взаимодействия городских властей и строительных организаций, ориентированного на модернизацию инфраструктуры и повышение комфорта жизни горожан.