В Омске выявили дефекты на Ленинградском мосту — подрядчик оштрафован

Компания-подрядчик «СтройТраст» должна была устранить их по гарантии, однако работы не были выполнены. Как сообщает «РБК Омск», за это подрядчика оштрафовали на 400 тысяч рублей.
Контракт на капитальный ремонт моста был заключён в 2022 году. Работы длились до июня 2024-го, а их стоимость составила 1,9 миллиарда рублей.
Ранее пользователи социальных сетей отмечали проблемы с новой велодорожкой на развязке у моста — часть покрытия начала разрушаться.
После ремонта Ленинградского моста компания «СтройТраст» занималась реконструкцией бульвара Архитекторов и в настоящее время выполняет ремонт моста у Телецентра.