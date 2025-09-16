Цены на продукты в Омской области: что подешевело, а что подорожало за год

По состоянию на 8 сентября 2025 года к концу 2024 года средние потребительские цены на социально значимые продукты в Омской области показали следующее: из 24 продуктов восемь снизились в цене. Яйца куриные подешевели почти на 30%, капуста белокочанная — на 27,5%, картофель — на 23,7%. Также подешевели рис (-8,6%), гречка (-2,4%) и подсолнечное масло (-1,9%).