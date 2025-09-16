Дополнительные «Ласточки» свяжут Сириус и Сочи

По его словам, в сотрудничестве с ОАО «РЖД» и властями Краснодарского края планируется запустить более 10 дополнительных пар электропоездов. Это позволит значительно повысить частоту отправлений и улучшить транспортную доступность между городами.
Расширение маршрутной сети направлено на удобство как местных жителей, работающих в Сириусе, так и гостей, приезжающих на спортивные мероприятия и концерты. Проект реализуется благодаря договоренностям между руководством федеральной территории и администрацией Краснодарского края.
Особое внимание уделяется анализу маршрута Сириус — Роза Хутор. Решение о расширении маршрутной сети связано с растущим интересом к горным прогулкам и предстоящим горнолыжным сезоном.