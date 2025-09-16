Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные «Ласточки» свяжут Сириус и Сочи

С 1 октября в Сочи появится больше электропоездов «Ласточка». Об этом сообщил глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин.

По его словам, в сотрудничестве с ОАО «РЖД» и властями Краснодарского края планируется запустить более 10 дополнительных пар электропоездов. Это позволит значительно повысить частоту отправлений и улучшить транспортную доступность между городами.

Расширение маршрутной сети направлено на удобство как местных жителей, работающих в Сириусе, так и гостей, приезжающих на спортивные мероприятия и концерты. Проект реализуется благодаря договоренностям между руководством федеральной территории и администрацией Краснодарского края.

Особое внимание уделяется анализу маршрута Сириус — Роза Хутор. Решение о расширении маршрутной сети связано с растущим интересом к горным прогулкам и предстоящим горнолыжным сезоном.