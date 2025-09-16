WSJ: Джо Байдену не удается заработать на своем президентстве

За выступление, как выяснило издание, Джо Байдену предлагают в среднем около $300 тыс., включая расходы на транспорт и проживание для сопровождающих лиц. Это гораздо меньше, чем получают другие экс-президенты в аналогичных ситуациях. Байден также получает от федерального правительства выплаты в размере $416 тыс. в год. Кроме того, он продал издательству Hachette’s Little, Brown & Co права на публикацию мемуаров, над которыми сейчас работает. Это принесло ему $10 млн, хотя Бараку и Мишель Обама за их мемуары предложили $60 млн.