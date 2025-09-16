Омичи накопили почти 5 миллиардов рублей долгов

С 1 июля 2025 года Межрайонная ИФНС России № 7 по Омской области выполняет функции Долгового центра, теперь она получила расширенные полномочия по инициированию процедур банкротства в отношении юридических лиц на всей территории Сибирского федерального округа.
Как сообщили в Долговом центре, за два месяца работы в новом формате в арбитражные суды регионов Сибири направлено свыше 200 заявлений о признании предприятий-должников банкротами. Общая сумма задолженности, по которой возбуждены дела, превышает 4,7 миллиарда рублей, сообщили в ведомстве.
Долговой центр представляет интересы бюджета на начальном этапе банкротных процессов — от подачи заявления в суд до введения первой процедуры несостоятельности. После этого сопровождение дел передается инспекциям по месту регистрации налогоплательщиков. Заявлено, что новый механизм позволяет централизованно работать с проблемными долгами юридических лиц в десяти сибирских регионах.
Расширение полномочий омского Долгового центра свидетельствует о масштабе проблем с неплатежами в сибирских регионах и направлено на повышение эффективности взыскания задолженности в пользу государственного бюджета.