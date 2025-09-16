Омичи накопили почти 5 миллиардов рублей долгов

Долговой центр представляет интересы бюджета на начальном этапе банкротных процессов — от подачи заявления в суд до введения первой процедуры несостоятельности. После этого сопровождение дел передается инспекциям по месту регистрации налогоплательщиков. Заявлено, что новый механизм позволяет централизованно работать с проблемными долгами юридических лиц в десяти сибирских регионах.