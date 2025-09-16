Индустриальный парк в Новоуральске принесет бюджету 1,5 миллиарда рублей

В Свердловской области создают индустриальный парк «Новоуральский». Основная часть работ уже выполнена: утвержден план проекта, получены технические инженерные условия. Сейчас стартовало возведение первой очереди парка, где будет создано 232 рабочих места. Восемь утвержденных резидентов вложили в проект один миллиард рублей, а налоговые отчисления составят 1,5 миллиарда рублей.
— Сегодня очень востребованы инфраструктурные площадки, и мы активно поддерживаем создание и развитие индустриальных парков в регионе, — подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Андрей Мисюра.
Площадь всего парка составит 256,6 гектаров, он будет состоять из трех очередей. В «Новоуральском» будут работать 46 резидентов, которые создадут 838 рабочих мест к 2035 году. Ожидается, что вложения резидентов составят 5,7 миллиарда рублей, а платежи в бюджеты всех уровней до 2035 года составят 8,3 миллиарда рублей.