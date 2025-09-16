В Ростовской области с октября поднимут пенсии

Помимо этого, повышенную пенсию получают граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные братья/сестры или несовершеннолетние дети. За одного иждивенца доплачивают около 30% фиксированной пенсии, за двоих — примерно 50%, а за троих — вдвое. Для получения этих выплат необходимо обратиться в электронную приемную СФР и предоставить документы, подтверждающие попечительство. Если иждивенец обучается на дневном отделении, доплата будет производиться до достижения им 23-летнего возраста.