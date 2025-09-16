В Ростовской области с октября поднимут пенсии. Ежегодно в Ростовской области, как и по всей России, индексируют пенсии.
Страховая пенсия по старости в России состоит из фиксированной и страховой частей. Страховая часть рассчитывается индивидуально на основе трудового стажа, пенсионных взносов после 2002 года и среднего заработка до этой даты. Фиксированная часть, составляющая 8,9 тысяч рублей для гражданских пенсионеров, является единой и индексируется при повышениях.
Пенсии в Ростовской области, как и по всей стране, индексируются ежегодно: 1 января (для большинства пенсионеров), 1 апреля (пенсии по гособеспечению, включая социальные) и 1 августа (для работающих пенсионеров). В октябре всеобщей индексации не планируется, однако выплаты военным, получающим пенсии через Минобороны, МВД, ФСИН и другие силовые ведомства, будут увеличены с 1 октября.
Это связано с тем, что военные пенсии привязаны к размеру денежного довольствия и рассчитываются на его основе. Изначально в апреле планировалась индексация на 4,5%, но теперь речь идет об увеличении на 7,6%.
Кроме того, отдельные категории граждан также могут рассчитывать на прибавку. Например, пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста. В Социальном фонде России (СФР) отмечают, что эти выплаты начисляются автоматически после достижения указанного возраста и не зависят от конкретной даты.
Аналогично, инвалидам I группы перерасчет производится автоматически после оформления необходимых документов. Важно учесть, что получить можно только одну из этих надбавок: фиксированная выплата удваивается после 80 лет, но повторно это не происходит при оформлении инвалидности.
Перерасчет ждет и тех, кто недавно прекратил трудовую деятельность. Выплаты будут увеличены для жителей Ростовской области, работавших с 2016 по 2024 годы, уже находясь на пенсии. Индексация проводится сразу после увольнения, а не в конкретную дату.
Помимо этого, повышенную пенсию получают граждане, на иждивении которых находятся нетрудоспособные братья/сестры или несовершеннолетние дети. За одного иждивенца доплачивают около 30% фиксированной пенсии, за двоих — примерно 50%, а за троих — вдвое. Для получения этих выплат необходимо обратиться в электронную приемную СФР и предоставить документы, подтверждающие попечительство. Если иждивенец обучается на дневном отделении, доплата будет производиться до достижения им 23-летнего возраста.