Андрей Бузин назначен и.о. главы УАТК Нижнего Новгорода

Согласно данным на сайте мэрии, им стал Андрей Бузин. Подробности биографии Андрея Бузина на сайте городской администрации не раскрываются. Однако из открытых источников следует, что ранее он занимал пост исполнительного директора акционерного общества «ДК Канавинского района». Прежний глава УАТК Максим Селезнев покинул свой пост в июле. Он продолжил карьеру на новом месте, перейдя на должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.