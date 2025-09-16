Норма оплаты школьного питания увеличится на 5% в Беларуси с 1 октября

В Беларуси с 1 октября увеличивается нормы оплаты за школьное питание, сообщили в Министерстве образования.
Повышение денежных норм на питание учащихся в образовательных и оздоровительных учреждениях Беларуси произойдет с 1 октября 2025-го. Известно, что норма оплаты за школьное питание увеличится на 5%.
— Денежные нормы расходов на питание увеличиваются для учащихся общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования, — прокомментировали в министерстве.
Известно, что в последний раз нормы расходов на питание школьников и детсадовцев в Беларуси повышались с 1 сентября 2023-го. Также в Беларуси питание предлагается всем учащимся в учреждениях общего среднего образования (ст. 40 Кодекса Беларуси об образовании).
Напомним, в Беларуси бесплатное питание предоставляют всем школьникам 1 — 4 классов. Также без оплаты едят в школе учащиеся 5 — 11 классов, которые проживают и обучаются в сельских школах. Получают бесплатное питание также дети льготных категорий (из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, учащиеся спортклассов и др.) — по одному подтвержденному основанию.
Формат питания в учреждениях образования может быть одноразовым, двух- или трехразовым. А при платном питании родители только за стоимость продуктов, так как за счет господдержки покрываются расходы на услуги по приготовлению.
