Норма оплаты школьного питания увеличится на 5% в Беларуси с 1 октября

Нормы оплаты за школьное питание вырастут в Беларуси на 5% с 1 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с 1 октября увеличивается нормы оплаты за школьное питание, сообщили в Министерстве образования.

Повышение денежных норм на питание учащихся в образовательных и оздоровительных учреждениях Беларуси произойдет с 1 октября 2025-го. Известно, что норма оплаты за школьное питание увеличится на 5%.

— Денежные нормы расходов на питание увеличиваются для учащихся общеобразовательных школ, дошкольных и иных учреждений образования, — прокомментировали в министерстве.

Известно, что в последний раз нормы расходов на питание школьников и детсадовцев в Беларуси повышались с 1 сентября 2023-го. Также в Беларуси питание предлагается всем учащимся в учреждениях общего среднего образования (ст. 40 Кодекса Беларуси об образовании).

Напомним, в Беларуси бесплатное питание предоставляют всем школьникам 1 — 4 классов. Также без оплаты едят в школе учащиеся 5 — 11 классов, которые проживают и обучаются в сельских школах. Получают бесплатное питание также дети льготных категорий (из многодетных и малоимущих семей, дети-инвалиды, учащиеся спортклассов и др.) — по одному подтвержденному основанию.

Формат питания в учреждениях образования может быть одноразовым, двух- или трехразовым. А при платном питании родители только за стоимость продуктов, так как за счет господдержки покрываются расходы на услуги по приготовлению.

А вот как Минобразования отреагировало на рост норм оплаты школьного питания в Беларуси.

Ранее мы писали, что в Беларуси готовятся изменить гигиенические нормативы по питанию в школах: в школьных буфетах пицца, смаженка, сосиска в тесте появятся не более двух раз в неделю.

Тем временем в Беларуси хотят призывать в армию уклонистов с судимостью.