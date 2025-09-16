В Новосибирске собрали каркас нового моста на улице Сухарной

На улице Сухарной в Новосибирске строители завершили монтаж основных балок будущего моста. Теперь уже виден каркас новой переправы, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Длина моста составит почти 24 метра. Он будет однополосным в каждую сторону, с широкими тротуарами для пешеходов. Параллельно с монтажом конструкций укрепили насыпи и начали подготовку к стыковке с дорогой.
— Работы идут по графику, подрядчик уверен, что успеет закончить строительство до конца этого года, который построили после демонтажа старой аварийной переправы, — отметил мэр Максим Кудрявцев.