Суд в Волгограде оштрафовал швейное предприятие, где работали индусы

ВОЛГОГРАД, 16 сен — РИА Новости. Суд в Волгограде оштрафовал фирму «Швейный мир» на 2,6 миллиона рублей за незаконное привлечение к трудовой деятельности 21 гражданина Индии, которые изготавливали текстильные изделия без разрешения на работу, сообщает Кировский районный суд Волгограда в своем Telegram-канале.