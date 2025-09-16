Самарская губдума утвердила корректировки бюджета

Часть бюджета направят на увеличение зарплат учителей и врачей, на строительство школ, ФОКов и возведение поликлиники в Кинеле. На решение вопроса по восстановлению прав обманутых дольщиков предусмотрено более 1 млрд рублей, средства будут направлены в течение ближайших двух лет.