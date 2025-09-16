Самарская губдума утвердила корректировки бюджета

Самарская губернская дума провела 56-е заседание, на котором обсудили корректировки регионального бюджета. На встрече утвердили поправки, предложенные губернатором Вячеславом Федорищевым и командой областного правительства.
По словам министра финансов региона Ольги Собещанской, поправки внесли из-за необходимости реализации пятилетней программы социально-экономического развития губернии. Среди основных направлений: поддержка СВО, социальной структуры и развитие промышленности. Корректировки предусматривают увеличение налоговых доходов и дополнительные целевые безвозмездные поступления. Увеличение доходной части бюджета в текущем году достигнет 8,6 млрд рублей, а расходной — 9,6 млрд рублей. Общий объем доходов — 308,3 млрд рублей, а расходов — 367,1 млрд рублей.
Часть бюджета направят на увеличение зарплат учителей и врачей, на строительство школ, ФОКов и возведение поликлиники в Кинеле. На решение вопроса по восстановлению прав обманутых дольщиков предусмотрено более 1 млрд рублей, средства будут направлены в течение ближайших двух лет.
— Перераспределение бюджетных средств производим на одни из важнейших нужд жителей региона. Бюджет сохраняет свой основной принцип — социальную направленность. Все возможности изыскать дополнительные средства направлены в первую очередь на решение как точечных, так и системных вопросов для улучшения условий жизни наших граждан, — сказал Вячеслав Федорищев.