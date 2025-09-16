«Энергоком» сообщила, по какой цене был закуплен газ для Молдовы

В АО «Энергоком» напомнили, что до настоящего момента компанией закуплено более 90% объема газа, необходимого для нового отопительного сезона на правом берегу Днестра. Речь идет о 700 миллионах кубических метров газа, или 7,45 миллиона МВт*ч, что соответствует прогнозируемому потреблению в течение наступающего «газового года», который начинается первого октября 2025-го и заканчивается 30 сентября 2026 года.