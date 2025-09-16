Ричмонд
«Энергоком» сообщила, по какой цене был закуплен газ для Молдовы

КИШИНЕВ, 16 сен — Sputnik. Основной поставщик газа для потребителей в Молдове АО «Энергоком» раскрыла информацию о том, по какой цене закупала запасы газа для наступающего отопительного сезона. Ранее эта информация не разглашалась из-за якобы нежелания поставщиков разглашать коммерческую тайну.

Источник: Sputnik.md

По информации «Энергокома», рассчитанная из предложений на проведенных аукционах и котировок TTFFM, средняя закупочная цена на 2025−2026 газовый год прогнозируется на уровне около 410 евро за тысячу кубометров, или около 38,5 евро за МВт*ч.

Сообщается, что закупки производились, начиная с мая и всего было проведено 54 раунда аукционов, в которых приняли участие 13 компаний из Швейцарии, Австрии, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Германии и Нидерландов.

В АО «Энергоком» напомнили, что до настоящего момента компанией закуплено более 90% объема газа, необходимого для нового отопительного сезона на правом берегу Днестра. Речь идет о 700 миллионах кубических метров газа, или 7,45 миллиона МВт*ч, что соответствует прогнозируемому потреблению в течение наступающего «газового года», который начинается первого октября 2025-го и заканчивается 30 сентября 2026 года.

Напомним, АО «Энергоком» с 1 сентября стало основным поставщиком газа для потребителей правобережной части Молдовы. Как уточнили в компании, существующие договоры потребителей с АО «Молдовагаз» остаются в силе и перенимаются новым поставщиком без необходимости их перезаключения.

При этом АО «Молдовагаз» будет отвечать за снабжение природным газом Приднестровья до 31 марта 2026 года.