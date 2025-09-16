Ричмонд
Авиакомпания S7 запустит рейсы в Краснодар из Москвы с 12 октября

Рейсы авиакомпании S7 в Краснодар из Москвы станут ежедневными с 26 октября.

Источник: Комсомольская правда

S7 Airlines запустит рейсы в Краснодар из Москвы с 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«Спрос на перелеты в Краснодар превысил наши ожидания, но не наши возможности, поэтому мы решили возобновить полеты раньше, чем планировали», — отметили в авиакомпании.

В настоящее время открыты продажи билетов на рейсы 12, 14, 17, 21, 23 и 24 октября. Уже с 26 октября полеты авиакомпании S7 из Москвы в Краснодар станут ежедневными.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань" сообщала о том, что туристы стали чаще выбирать Краснодар для путешествий после открытия аэропорта.