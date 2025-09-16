В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки

«В 2025 году общая сумма поддержки АПК из федерального и республиканского бюджетов превысит 3 млрд рублей», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Гоцанюка, правительство Крыма уже выделило 200 миллионов рублей из резервного фонда для помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году.
Кроме того, для поддержки товаропроизводителей в области яичного птицеводства минсельхоз республики получил 43,7 миллиона рублей на возмещение части затрат, связанных с производством куриного яйца, уточнил глава правительства.
«Также принято важное решение о строительстве двух новых молочных комплексов, что повысит уровень обеспеченности региона молоком и молочной продукцией. Для реализации проекта в текущем году из регионального бюджета выделено 474,4 млн рублей», — уточнил Гоцанюк.
На прошлой неделе министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщил, что перерабатывающие предприятия полуострова загружены не на полную мощность. По его словам, заводы могут переработать в пять раз больше молока, чем имеется на данный момент.
Ранее в минсельхозе РК сообщали, что ежегодно в регион направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства.