В Крыму аграрии получат 3 миллиарда рублей господдержки

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В этом году на поддержку крымского агропромышленного комплекса будет выделено свыше трех миллиардов рублей. Деньги направят из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«В 2025 году общая сумма поддержки АПК из федерального и республиканского бюджетов превысит 3 млрд рублей», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гоцанюка, правительство Крыма уже выделило 200 миллионов рублей из резервного фонда для помощи предприятиям, которые пострадали от засухи в этом году.

Кроме того, для поддержки товаропроизводителей в области яичного птицеводства минсельхоз республики получил 43,7 миллиона рублей на возмещение части затрат, связанных с производством куриного яйца, уточнил глава правительства.

«Также принято важное решение о строительстве двух новых молочных комплексов, что повысит уровень обеспеченности региона молоком и молочной продукцией. Для реализации проекта в текущем году из регионального бюджета выделено 474,4 млн рублей», — уточнил Гоцанюк.

На прошлой неделе министр сельского хозяйства региона Денис Кратюк сообщил, что перерабатывающие предприятия полуострова загружены не на полную мощность. По его словам, заводы могут переработать в пять раз больше молока, чем имеется на данный момент.

Ранее в минсельхозе РК сообщали, что ежегодно в регион направляется около трех миллиардов рублей на поддержку отрасли сельского хозяйства.