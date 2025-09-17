В Минтруда РТ назвали самые высокооплачиваемые специальности в республике

По данным ведомства, лидируют пилоты: в настоящее время учреждениям республики требуются 60 специалистов, а средняя зарплата, которую им готовы предложить, составляет 210 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода — машинисты механического катка: им обещают средний ежемесячный доход в размере 147,9 тысячи рублей, при этом открыто 100 вакансий. Тройку лидеров замыкают машинисты автогидроподъемника и вышек: в среднем им готовы платить 125,3 тысячи рублей, размещено 150 объявлений о поиске недостающих кадров.
На четвертом месте расположились фрезеровщики — 428 вакансий со средней заработной платой 105,8 тысячи рублей. Пятое место занимает инженер-конструктор: их средняя зарплата составляет 103,4 тысячи рублей, а работодатели ждут откликов от 169 соискателей.
Напомним, с 2025 года в России стартовал национальный проект «Кадры», который помогает как гражданам, ищущим работу, так и работодателям. Например, для граждан организовано переобучение, а для работодателей — субсидии для трудоустройства сотрудников с инвалидностью и оснащения рабочих мест для них.