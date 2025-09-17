В Минтруда РТ назвали самые высокооплачиваемые специальности в республике

По данным ведомства, лидируют пилоты: в настоящее время учреждениям республики требуются 60 специалистов, а средняя зарплата, которую им готовы предложить, составляет 210 тысяч рублей. На втором месте по уровню дохода — машинисты механического катка: им обещают средний ежемесячный доход в размере 147,9 тысячи рублей, при этом открыто 100 вакансий. Тройку лидеров замыкают машинисты автогидроподъемника и вышек: в среднем им готовы платить 125,3 тысячи рублей, размещено 150 объявлений о поиске недостающих кадров.