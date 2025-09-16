Автоэксперт Рогов назвал шесть машин, которые исчезнут из РФ из-за утильсбора

По его словам, даже при оформлении на частное лицо утилизационный сбор для такой машины с мотором более 2 литров и мощностью 281 л.с. составит 3,15 млн рублей. А кроссовер Hyundai Palisade, еще не выработавший и половины ресурса, с пробегом 120−130 тыс. км, который сейчас стоит 3 млн рублей, с 1 ноября подорожает до 6 млн рублей, а с нового года — до 6,8 млн рублей. Также новый заградительный барьер затронет японские кроссоверы и внедорожники среднего класса, такие как Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero Sport, уверен эксперт.