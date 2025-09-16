Алтайский край заинтересован в расширении товарооборота с Беларусью

В текущем году основные позиции экспорта белорусской продукции в Алтайский край составили мясо и мясопродукты — рост в 12,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставляются молочная и рыбная продукция. Товарооборот с начала 2025 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом.