16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алтайский край заинтересован в расширении товарооборота с Беларусью. Об этом шла речь на встрече в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия заместителя премьер-министра Республики Беларусь Юрия Шулейко с делегацией Алтайского края во главе с заместителем председателя правительства региона Александром Лукьяновым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.
В мероприятии также принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов, а от российской стороны — представители правительства региона, науки и бизнеса, включая заместителя министра сельского хозяйства Алтайского края Константина Лотца.
«Сверяем позиции, чтобы наш диалог шел по правильному курсу. Готовы работать плодотворно по всем направлениям — от наращивания поставок продукции и расширения ассортимента до совместных научных проектов», — подчеркнул Юрий Шулейко.
Александр Лукьянов отметил заинтересованность Алтайского края в расширении товарооборота. «У нас сложилось взаимопонимание по ключевым вопросам. Задача — грамотно выстроить отношения на всех уровнях», — сказал он.
В текущем году основные позиции экспорта белорусской продукции в Алтайский край составили мясо и мясопродукты — рост в 12,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поставляются молочная и рыбная продукция. Товарооборот с начала 2025 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2024 годом.
Участники встречи отметили: рынки не конкурируют, а дополняют друг друга. У каждой стороны есть свои сильные стороны, что позволяет развивать взаимовыгодный обмен, расширяя ассортимент для потребителей.
Особое внимание уделено перспективам в сфере молочного животноводства: обсуждены возможности проектирования и строительства современных ферм, комплектации их белорусским оборудованием. Активно развивается сотрудничество в селекции и сортоиспытаниях: ведется работа с сортами льна-долгунца, перспективными для условий Алтая, продолжаются испытания зерновых и масличных культур. Высоко оценен уровень взаимодействия в семеноводстве.
Беларусь готова принимать специалистов из Алтайского края для подготовки в своих аграрных вузах. Стороны уже сотрудничают по линии высших учебных заведений и научных организаций на основании действующих соглашений и меморандумов. На рынке региона расширяется присутствие белорусских ветпрепаратов. Производители выражают готовность увеличивать как объемы, так и ассортимент поставляемой продукции.
Отдельно подтверждена заинтересованность в поставках премиксов, комбикормов, глютена и аминокислот белорусского производства.
На встрече достигнута договоренность о продолжении диалога, углублении практического взаимодействия и реализации конкретных совместных проектов. -0-