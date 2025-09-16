Путь к морю: как доехать до Крыма по сухопутному маршруту

Про горючее уже сказали, а теперь про обочины, на которых даже по большой нужде останавливаться строго не рекомендуется. Приспичило — справляйте свои дела на асфальте, так безопаснее. И уж чего точно делать не следует — так это съезжать на проселки. Там можно запросто встретить «эхо войны». В местных кафетериях высокие цены, и надеяться на завтрак за три копейки — пустая затея. Тарелка супа — 500 рублей, кофе — 300. Сильно дороже, чем на М-4 «Дон». На этом разница с культовой летней трассой заканчивается и начинается самая обычная южная дорога, которая всегда ведет к морю. Но в этот раз — без пробок.