Стол находок: что делать, если в машине каршеринга предыдущий арендатор «забыл» запрещенку

Использование для личных нужд каршеринговой машины сегодня стало делом не только обыденным, но и довольно рисковым. И дело тут не в баснословных штрафах, по делу и без выписываемых сервисами краткосрочной аренды своим клиентам. Последним сегодня впору забыть и о царапинах на ЛКП машины, оставленных тем, кто сидел за рулем до них, и о разодранных им же сиденьях. Гораздо важнее теперь проверить, не оставил ли он в салоне нежелательный «сюрприз», получив который, вполне законопослушный человек может оказаться, как выяснил портал «АвтоВзгляд», на нарах. Причем — надолго…