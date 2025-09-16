Россиян предупредили о росте цен на новостройки в октябре

В России вновь поднимутся цены на жилье, причем уже в следующем месяце. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» кандидат экономических наук Александр Суетин.
— Традиционно осень — это сезон активности на рынке недвижимости, в ходе которого цены начинают расти. Номинальные цены на первичном рынке возрастут примерно на 7—8% из-за удорожания материалов и стоимости строительных работ, — считает специалист.
Эксперт уточнил, что больше всего подорожают однушки. Однако, конечная стоимость для покупателя все же может быть снижена за счет индивидуальных скидок, субсидирования части ставки.
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не ожидает витка роста цен на жильё из-за снижения ключевой ставки до 17%, напоминает RT.
Ранее 360.ru сообщил, что россияне стали заметно чаще интересоваться коммунальными квартирами. Рост спроса на коммуналки начался с конца 2022 — начала 2023 года.