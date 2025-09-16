Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о росте цен на новостройки в октябре

Экономист Суетин спрогнозировал рост цен на жилье в ближайший месяц.

Источник: Комсомольская правда

В России вновь поднимутся цены на жилье, причем уже в следующем месяце. Такой прогноз озвучил в разговоре с корреспондентом издания «Газета.Ru» кандидат экономических наук Александр Суетин.

— Традиционно осень — это сезон активности на рынке недвижимости, в ходе которого цены начинают расти. Номинальные цены на первичном рынке возрастут примерно на 7—8% из-за удорожания материалов и стоимости строительных работ, — считает специалист.

Эксперт уточнил, что больше всего подорожают однушки. Однако, конечная стоимость для покупателя все же может быть снижена за счет индивидуальных скидок, субсидирования части ставки.

При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не ожидает витка роста цен на жильё из-за снижения ключевой ставки до 17%, напоминает RT.

Ранее 360.ru сообщил, что россияне стали заметно чаще интересоваться коммунальными квартирами. Рост спроса на коммуналки начался с конца 2022 — начала 2023 года.

Узнать больше по теме
Эльвира Набиуллина: биография главы Центробанка России и санитара финансовой системы
Она поступила на экономический факультет наугад, не понимая, что такое экономика. За десятки лет в профессии Эльвира Набиуллина добилась высот: ей довелось поработать и профильным министром, и в банках. Собрали главное из биографии председателя Центрального банка России, влияющего на жизнь целой страны.
Читать дальше