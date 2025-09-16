БелТПП нацелена на развитие партнерства с Китаем в интересах бизнеса двух стран

Елена Малиновская рассказала главе делегации, заместителю генерального секретаря Народного правительства города Чанчунь Чжан Юну о торгово-экономическом потенциале Беларуси и деятельности БелТПП. Она отметила высокую результативность участия белорусских предприятий в выставочных мероприятиях в Китае в плане количества и объема подписанных на них контрактов. «Китай является вторым по величине торговым партнером Беларуси, и мы нацелены на дальнейшее наполнение нашего всепогодного и всестороннего стратегического партнерства конкретным содержанием в интересах бизнеса наших стран», — подчеркнула заместитель председателя БелТПП.