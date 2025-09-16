БелТПП нацелена на развитие партнерства с Китаем в интересах бизнеса двух стран

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской торгово-промышленной палате состоялась встреча заместителя председателя БелТПП Елены Малиновской с делегацией города Чанчунь (административный центр провинции Цзилинь Китайской Народной Республики), сообщили БЕЛТА в пресс-службе БелТПП.
Елена Малиновская рассказала главе делегации, заместителю генерального секретаря Народного правительства города Чанчунь Чжан Юну о торгово-экономическом потенциале Беларуси и деятельности БелТПП. Она отметила высокую результативность участия белорусских предприятий в выставочных мероприятиях в Китае в плане количества и объема подписанных на них контрактов. «Китай является вторым по величине торговым партнером Беларуси, и мы нацелены на дальнейшее наполнение нашего всепогодного и всестороннего стратегического партнерства конкретным содержанием в интересах бизнеса наших стран», — подчеркнула заместитель председателя БелТПП.
В свою очередь Чжан Юн выразил удовлетворение динамикой сотрудничества с Беларусью и приветствовал высокую активность белорусских предприятий. Гость подчеркнул, что товарооборот между Беларусью и провинцией Цзилинь в 2024 году достиг 240 млн юаней (около $34 млн) и имеет все шансы на дальнейшее увеличение.
Стороны обсудили перспективы белорусско-китайского делового взаимодействия. Елена Малиновская, в частности, сообщила о работе по формированию национальной экспозиции на очередной Китайской международной выставке импорта (CIIE) в Шанхае в ноябре 2025 года. Глава китайской делегации проинформировал о намерении в рамках текущего визита принять участие в мероприятиях Гомельского экономического форума и ознакомиться с потенциалом индустриального парка «Великий камень».-0-