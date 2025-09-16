Российский электромобиль «Атом»: почему откладывается официальная премьера

Премьера российского электромобиля «Атом» должна была состояться в июле 2025-го — все без исключения «близкие к проекту» люди называли именно эту дату. И хором ошибиться никак не могли. Но, видать, что-то случилось непосредственно в процессе финальных приготовлений. Машина показана, испытана, уже почти изучена. Однако до сих пор официально не представлена и в дилерских центрах не выставлена даже в виде шоу-стоппера. И цена не обозначена. Что же происходит с первым полностью российским электромобилем? Досужие рассуждения и тихие, на грани шепота, сплетни собрал портал «АвтоВзгляд».