Российский электромобиль «Атом»: почему откладывается официальная премьера

Премьера российского электромобиля «Атом» должна была состояться в июле 2025-го — все без исключения «близкие к проекту» люди называли именно эту дату. И хором ошибиться никак не могли. Но, видать, что-то случилось непосредственно в процессе финальных приготовлений. Машина показана, испытана, уже почти изучена. Однако до сих пор официально не представлена и в дилерских центрах не выставлена даже в виде шоу-стоппера. И цена не обозначена. Что же происходит с первым полностью российским электромобилем? Досужие рассуждения и тихие, на грани шепота, сплетни собрал портал «АвтоВзгляд».
Российский электромобиль «Атом», потенциально главная премьера летнего сезона-2025, способная затмить даже автовазовские Iskra и Azimut. Еще бы! Новый бренд со своим первенцем, который сплошь — отечественные технологии. Made in Russia без всяких там выштамповок на китайском или английском. Увы, не затмила, потому что не было ее. Ни в обещанном июле, ни в августе.
В сентябре, думается, тоже не бабахнет: по выставкам ездят демонстрационные образцы, «Атом» пачкой у завода «Москвич», даже на улицах иногда встречается, но официального релиза о начале начал нет ни в первой, ни во второй декаде сентября. Войти в дилерский центр широким шагом и приобрести отечественную новинку невозможно: нет, повторим, ни такого центра, ни новинки, ни цены.
С дивана видится, что причина происходящего — именно в ней: в цене. До сих пор все господа, имеющие право говорить об «Атоме», отделывались весьма расплывчатыми формулировками, в которых мелькали цифры от трех до четырех миллионов рублей. На фоне постоянно падающего спроса на автомобили вообще, а уж на электромобили — так и вовсе (их доля в автопарке страны составляет смешные 0,14%), звучит такое ценообразование как приговор. По цене Zeekr, серьезно?
Малюсенький отечественный электрокар получился чудовищно дорогим, поэтому более-менее хорошо продаваться будет исключительно при сумасшедших дотациях. Но где их взять? Опять у государства попросить? В очередь, товарищи, там занято коллегами из Самарской области. Навсегда занято. Понятно, что при выходе на серьезный объем производства и стоимость этой «электрички» снизится, однако на тот самый объем надо с чего-то выходить. А с чего? А если не выйти? Головы с плеч, по старой русской традиции?
По целому ряду кулуарных слухов, «Атом» готов встать на конвейер. Однако нет пока страждущих субсидировать его покупку, хотя и с субсидиями остается открытым вопрос спроса — Evolute, крест-накрест дотационный, соврать не даст. Поэтому, собственно говоря, и только поэтому проект и подвис в непонятной позе до непонятного момента.
И провисит там ровно до тех пор, пока не найдется решение вопроса: как и кому продать очень дорогой, с рядом явно странных решений и совершенно непонятный отечественный электромобиль. Подождем марта 2026 года и таксистов? И что теперь с вложенными миллиардами делать — тоже непонятно.
Больше новостей из мира автомобилей на Автовзгляд.ру.