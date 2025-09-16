Сотрудник полиции забрал у пешехода паспорт: имел ли он на это право

Два года назад купил подержанный автомобиль, а зарегистрировать его в ГАИ на свое имя не успел — уехал в длительную командировку. Все это время квитанции о транспортном налоге получал продавец, он же и платил налог. Теперь он требует у меня возместить убытки. Обязан ли я ему платить?