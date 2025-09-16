Сотрудник полиции забрал у пешехода паспорт: имел ли он на это право

Сотрудники ГАИ отказываются оформлять ДТП на территории предприятия: законно ли? Сотрудник полиции забрал у пешехода паспорт и потребовал следовать за ним: имел ли он на это право? Продавец продолжал платить транспортный налог на проданную машину: обязан ли покупатель компенсировать ему убытки? Объезд разбитых бутылок по встречной полосе: а было ли препятствие?
На вопросы читателей отвечает основатель Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор ТРАВИН.
На территории предприятия я задел встречную машину. Позвонил в ГАИ, попросил оформить ДТП, а мне ответили, что на территории предприятия не бывает ни знаков, ни разметки, поэтому установить виновного будет невозможно. И приехать отказались. Это законный отказ?
Владислав, г. Серпухов.
Конечно, нет. На прилегающую территорию, в том числе территорию предприятий, в полной мере распространяются Правила дорожного движения. А это значит, что теоретически всегда существует возможность признать того или иного водителя нарушившим ПДД и совершившим дорожно-транспортное происшествие.
Увы, на практике установить виновного не всегда удается, причем на любой территории, а не только прилегающей, — например, ввиду противоречивости показаний водителей.
Тем не менее инспектор ДПС должен оформить происшествие, даже не признавая кого-либо виновным.
И если сотрудники ГАИ заведомо убеждены в отсутствии перспектив дела о ДТП и отказываются выезжать на место происшествия, по вашему заявлению делом о невыполнении ими своих прямых обязанностей должна заняться прокуратура.
* * *
Я очень торопился и перешел дорогу в неположенном месте. Ко мне подошел сотрудник ГАИ, забрал у меня мой паспорт и потребовал куда-то следовать за ним для составления протокола. А зачем было заранее забирать паспорт, если он потребовался только при оформлении нарушения?
Виктор, г. Тверь.
Да, сотрудник полиции в некоторых случаях вправе изъять паспорт. Например, если он недействителен. И обязан выдать копию протокола об изъятии.
В вашем же случае инспектор ДПС руководствовался не законом, а логикой: если паспорт вам не вернуть и заставить следовать за полицейским по пятам, по дороге к месту оформления документов о нарушении вы не убежите.
Но изъятие паспорта с такой целью, пусть даже на короткий период, законом не предусмотрено.
Стало быть, главный документ гражданина у вас был изъят с нарушением требований закона. И сотрудник полиции по вашему заявлению в вышестоящее подразделение полиции или в прокуратуру может быть привлечен к административной ответственности за незаконное изъятие паспорта — оштрафован на сумму от 100 до 300 рублей.
Пустячок, конечно. Но все равно приятно…
* * *
Два года назад купил подержанный автомобиль, а зарегистрировать его в ГАИ на свое имя не успел — уехал в длительную командировку. Все это время квитанции о транспортном налоге получал продавец, он же и платил налог. Теперь он требует у меня возместить убытки. Обязан ли я ему платить?
Руслан, г. Владивосток.
Непреложное правило: транспортный налог платит тот, на чье имя в ГАИ зарегистрировано транспортное средство. В связи с тем, что продавец, по данным ГАИ, в течение двух лет формально продолжал оставаться владельцем машины, он и обязан был уплачивать налог.
Да, продавец вправе требовать у вас возместить ему расходы, но для получения на то законного основания он должен будет доказать, что принимал меры по снятию с учета автомобиля после продажи, но всякий раз встречал на этом пути непреодолимые препятствия.
Однако, скорее всего, ничто не мешало продавцу прекратить регистрацию проданной машины в ГАИ и таким образом избавиться от уплаты транспортного налога. Но он бездействовал.
К тому же неисполнение лично вами обязанности по регистрации машины после ее приобретения — тоже не аргумент в пользу продавца.
Стало быть, нет законных оснований для возмещения вами продавцу его затрат на уплату налога.
* * *
На дороге с одной полосой в каждую сторону я объехал разбитые бутылки по встречной — другого варианта объезда не было. Инспектор ДПС составил протокол за встречку, и теперь мне грозит лишение прав. Но ведь я объезжал препятствие, а наказание за это штраф! Или я неправ?
Андрей, г. Москва.
Да, в случае выезда не встречную при объезде препятствия действительно предусмотрен только штраф, как минимум в размере 1500 рублей! А за выезд при отсутствии препятствия грозит лишение права управления на срок до полугода. В ваших интересах доказать в суде, что перед вами было именно препятствие.
Для этого накануне рассмотрения дела целесообразно провести в компании, имеющей соответствующую лицензию, автотехническую экспертизу: пусть эксперт определит, явились ли рассыпанные на дороге стекла тем самым препятствием, которое не позволяло продолжить движение по занимаемой полосе. Не факт, что для судьи определяющей будет точка зрения именно эксперта, а не собственная или инспектора ДПС, но шанс на благополучный исход существенно возрастет.
Больше новостей из мира автомобилей на Автовзгляд.ру.