Следком устанавливает причины задержки расселения аварийного дома в Ростове

Глава СК России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с нарушением жилищных прав ростовской семьи. Об этом говорится в информационном центре ведомства.
Поводом для разбирательства послужила публикация в СМИ. В ней говорилось о нарушении прав ростовчан при расселении из многоквартирного дома на улице Петровской.
Построенный в 1917 году дом стал рушиться и представлял угрозу для людей. В 2020-м его признали аварийным, а жильцов расселили. Однако ростовчанке и ее взрослой дочери до сих пор не выделили благоустроенное жилье. Они вынуждены оставаться в старой квартире, где в сентябре обрушились потолочные перекрытия. Обращения в различные инстанции результатов не принесли.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Аслану Хуаде представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки. Она поставлена на контроль в центральном аппарате ведомства.