Россиянам раскрыли, когда внесение наличных вызовет у банка подозрения

Экономист Кирилл Щербаков заявил, что у банка могут возникнуть вопросы, если клиент вносит наличные суммы на счет, которые явно не соответствуют его доходам или его обычной финансовой активности. Об этом пишет NEWS.ru.
Операция по внесению крупных сумм, по словам эксперта, будет считаться подозрительной, особенно если подобных пополнений у клиента ранее не было.
Тревожным звонком для банка экономист назвал и пополнение счета третьими лицами без очевидной связи с клиентом.
Собеседник издания отметил, что внимание на юрлица и ИП банк может обратить в случае резкого роста доли наличных поступлений, которые не подтверждены договорами или первичными документами.
Ранее депутат Московской областной думы Анатолий Никитин заявил, что новые ограничения на снятие россиянами наличных повышают уровень безопасности, но существует риск ошибочных ограничений для клиентов.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.