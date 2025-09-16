Правительство приблизило запуск сети скоростных поездов

Директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко тоже отметил мультипликативный эффект от развития ВСМ в долгосрочной перспективе. «Опыт стран, которые активно развивают сеть высокоскоростных магистралей, и лидер здесь Китай, показывает, что возможности развития этого вида транспорта довольно велики. Однако не стоит говорить, что ВСМ перетянет на себя все внимание. Конечно, можно представить какого-нибудь пассажира, который будет добираться на работу из Питера в Москву — это же всего два часа. Однако здесь встает вопрос ценовой политики: вряд ли этот маршрут будет экономически подъемным для того, чтобы ездить так каждый день. Хотя я допускаю, что между этими городами появятся какие-нибудь экономические точки роста для тех, кто захочет жить на два мегаполиса», — резюмировал Трофименко.