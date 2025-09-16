Правительство приблизило запуск сети скоростных поездов

Высокоскоростные магистрали свяжут не только крупные города России со столицей, но и Москву с Минском.
В России приблизили строительство сети высокоскоростных магистралей. На стратегической сессии о развитии скоростного транспортного сообщения 16 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил разработать модель развития ВСМ. Как рассказали эксперты URA.RU, это позволит перенаправить часть пассажиров с самолетов на современные поезда, увеличить турпотоки и избавить Москву от рисков перенаселения.
Модель развития ВСМ необходимо разработать в течение шести месяцев, заявил премьер-министр РФ Михаил МишустинФото: Вячеслав Немышев © URA.RU.
Модель развития высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) необходимо разработать в течение шести месяцев, итоговые предложения оценит президент России Владимир Путин, сообщил Мишустин. «Для этого в рамках новых нацпроектов “Эффективная транспортная система” и “Инфраструктура для жизни” реализуют масштабные задачи: строят крупнейшую опорную автодорожную сеть, которая соединит всю Россию, прокладывают железные дороги, в том числе на Дальнем Востоке», — отметил премьер.
Правительство усиливает работу по освоению технологий для более быстрых поездок, которая соответствует схеме развития высокоскоростного железнодорожного сообщения, отметил Мишустин.
«Общая протяженность будущих сетей должна составить свыше 4,5 тысяч км», — сказал председатель правительства РФ.
Благодаря такой инициативе сблизятся не только две наших столицы. «Магистрали пройдут от Москвы до Минска, а также до Екатеринбурга, Адлера и Рязани. Они гармонично встроятся в существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 миллионов человек», — заявил Мишустин.
Развитие ВСМ решит вопрос нехватки авиабилетовФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Развитие скоростного транспортного сообщения решит проблему нехватки авиабилетов, которая может возникнуть из-за того, что наш авиапарк растет медленнее, чем пассажиропоток, рассказал URA.RU директор Института экономической политики и экономической безопасности Финансового университета при Правительстве РФ Сергей Сильвестров. «Если брать во внимание развитие ВСМ “Москва — Санкт-Петербург”, который планируют запустить в 2028 году, то очевидно, что часть пассажиров, которые для такого маршрута используют самолет, пересядут на ВСМ, ведь в этом случае они смогут доехать до северной столицы всего за 2 часа 15 минут — это не намного дольше авиамаршрута. Тем более, что они смогут приехать в центр города, а не в аэропорт, откуда добираться долго», — обратил внимание экономист.
ВСМ избавят дороги от пробокФото: Денис Моргунов © URA.RU.
Как следствие развитие ВСМ постепенно решит вопрос перегруженности дорог, отметил он. «Активное строительство скоростных трасс уже повлияло на снижение уровня автомобильных пробок. И если рядом будут строить еще и железные дороги, то это дополнительно повлияет на решение этой проблемы, благодаря перераспределению транспортных потоков. Особенно, это актуально в летний сезон, когда многие россияне отправляются в путешествия внутри страны. Кстати, учитывая повышение туристической привлекательности ряда регионов в связи с развитием ВСМ, их число может увеличиться», — сказал экономист Сильвестров.
Более того, повышение инвестиционной привлекательности регионов, что также станет следствием развития ВСМ, может снизить риски перенаселения столицы, добавил эксперт. «Учитывая укрепление связности регионов, у россиян больше не будет необходимости приезжать в столицу и жить в каких-нибудь человейниках московской агломерации в двух или трех часах езды от работы. Благодаря возможностям, которые дает развитие ВСМ, они, например, смогут строить бизнес в масштабах мегаполиса из-за хорошей транспортной доступности и ускоренной логистики», — добавил эксперт.
Директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко тоже отметил мультипликативный эффект от развития ВСМ в долгосрочной перспективе. «Опыт стран, которые активно развивают сеть высокоскоростных магистралей, и лидер здесь Китай, показывает, что возможности развития этого вида транспорта довольно велики. Однако не стоит говорить, что ВСМ перетянет на себя все внимание. Конечно, можно представить какого-нибудь пассажира, который будет добираться на работу из Питера в Москву — это же всего два часа. Однако здесь встает вопрос ценовой политики: вряд ли этот маршрут будет экономически подъемным для того, чтобы ездить так каждый день. Хотя я допускаю, что между этими городами появятся какие-нибудь экономические точки роста для тех, кто захочет жить на два мегаполиса», — резюмировал Трофименко.