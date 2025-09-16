Предприятия Беларуси и Ярославской области планируют развивать производственную кооперацию

Также посол посетил ряд промышленных предприятий Ярославской области. С представителями руководства компаний «Дизель» и «Передовая энергетика» рассмотрели текущее взаимодействие с белорусскими партнерами и развитие кооперационных цепочек. На площадке Тутаевского моторного завода (ключевой поставщик дизельных двигателей для белорусского машиностроения) предметно обсудили проблемы импортозамещения и технологического суверенитета, вопросы сертификации продукции завода, дальнейшее развитие заводской линейки двигателей для большегрузных самосвалов «БЕЛАЗ».-0-