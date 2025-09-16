16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Беларуси и Ярославской области планируют развивать производственную кооперацию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России по итогам рабочего визита посла Беларуси Александра Рогожника в Ярославскую область.
На переговорах с губернатором региона Михаилом Евраевым подробно обсудили ключевые направления сотрудничества: развитие производственной кооперации, поставки сельскохозяйственной, коммунальной, специальной и грузовой техники; взаимодействие в сфере культуры и образования.
Особое внимание уделили перспективам обеспечения городов области пассажирским транспортом белорусского производства. Договорились рассмотреть возможности поставки пожарной техники, проработать вопрос участия белорусских предприятий в проектах в сфере водоочистки и водоподготовки в регионе.
Также посол посетил ряд промышленных предприятий Ярославской области. С представителями руководства компаний «Дизель» и «Передовая энергетика» рассмотрели текущее взаимодействие с белорусскими партнерами и развитие кооперационных цепочек. На площадке Тутаевского моторного завода (ключевой поставщик дизельных двигателей для белорусского машиностроения) предметно обсудили проблемы импортозамещения и технологического суверенитета, вопросы сертификации продукции завода, дальнейшее развитие заводской линейки двигателей для большегрузных самосвалов «БЕЛАЗ».-0-