16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ «Минск» займется реализацией инвестпроекта по производству бытовой химии. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичной СЭЗ.
ООО «ПККМ-про» зарегистрировано в качестве резидента свободной экономической зоны «Минск». Предприятие займется реализацией инвестиционного проекта по организации производства бытовой химии. Соответствующий договор подписали глава администрации СЭЗ «Минск» Анатолий Калинин и директор компании Владимир Бобрик.
ООО «ПККМ-про» — белорусский производитель широкого ассортимента жидких моющих средств для стирки в капсулах как под собственными торговыми марками, так и под заказчика. Заявленный объем инвестиций в основной капитал составит около 900 тыс. евро, с общим объемом инвестиций около 4 млн евро. В рамках реализации проекта будет создано 36 новых рабочих мест.
сЗапуск производства намечен на I квартал 2026 года с выходом на проектную мощность уже в 2029 году. Объемы производства промышленной продукции составят более 8 млн евро в год.
В СЭЗ «Минск» подчеркнули, что проект стимулирует развитие малых и средних предприятий, занимающихся производством сырья, логистикой и другими сопутствующими услугами. Это будет способствовать росту экономики региона и увеличению налоговых поступлений. -0-