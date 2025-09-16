Новый резидент СЭЗ «Минск» займется реализацией инвестпроекта по производству бытовой химии

ООО «ПККМ-про» — белорусский производитель широкого ассортимента жидких моющих средств для стирки в капсулах как под собственными торговыми марками, так и под заказчика. Заявленный объем инвестиций в основной капитал составит около 900 тыс. евро, с общим объемом инвестиций около 4 млн евро. В рамках реализации проекта будет создано 36 новых рабочих мест.