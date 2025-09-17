Жители Кубани вложили более 207 млн рублей в цифровое золото

Краснодарский край занял лидирующую позицию по капиталовложениям в цифровое золото в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе. С начала 2025 года жители Кубани открыли свыше 12,6 тысяч металлических счетов без указания владельца (ОМС). Суммарный объем инвестиций в драгоценные металлы посредством ОМС достиг 207 миллионов рублей. По данным Юго-Западного отделения Сбербанка, Краснодарский край демонстрирует самые высокие показатели в этой области среди южных регионов России и республик Северного Кавказа.