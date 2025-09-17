Ричмонд
Жители Кубани вложили более 207 млн рублей в цифровое золото

Краснодарский край стал лидером по инвестициям в цифровое золото на Юге и Кавказе.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край занял лидирующую позицию по капиталовложениям в цифровое золото в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе. С начала 2025 года жители Кубани открыли свыше 12,6 тысяч металлических счетов без указания владельца (ОМС). Суммарный объем инвестиций в драгоценные металлы посредством ОМС достиг 207 миллионов рублей. По данным Юго-Западного отделения Сбербанка, Краснодарский край демонстрирует самые высокие показатели в этой области среди южных регионов России и республик Северного Кавказа.

Структура открытых счетов выглядит следующим образом: половина (50%) приходится на золото, около трети (29%) — на серебро, 12% — на платину и 9% — на палладий. Представители пресс-службы отметили, что золото рассматривается как надежный актив, серебро — как более доступный вариант, а платина и палладий привлекают внимание опытных инвесторов.

В общем объеме инвестиций по региону золото занимает 84%, серебро — 8%, платина — 5%, палладий — 3%. При этом, доля вложений в золото увеличилась на 9% по сравнению с прошлым годом (в 2024 году она составляла 75%).

Согласно прогнозам экспертов, объем средств жителей Краснодарского края на банковских счетах может превысить 2 триллиона рублей к концу текущего года.