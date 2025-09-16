Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России: криптовалюты, банки и энергетика

Еврокомиссия анонсировала 19-й пакет санкций против России, который затронет ключевые секторы экономики страны — криптовалюты, банковский сектор и энергетическую отрасль. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем сообщении в социальной сети X.
По словам фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на ужесточение ограничений и ускорение отказа Европы от импорта российского топлива. Эти меры станут очередным шагом в стратегии ЕС по снижению зависимости от российских энергоносителей и усилению экономического давления на Москву.
Введение санкций в отношении криптовалютного рынка и банковского сектора призвано ограничить финансовые возможности России в обход традиционных каналов. Ожидается, что 19-й пакет санкций будет представлен в ближайшее время и станет важной частью антироссийской политики Европейского союза.
До этого сообщалось, что 19-й антироссийский пакет отложен на неопределенный срок.