Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России: криптовалюты, банки и энергетика

Еврокомиссия анонсировала 19-й пакет санкций против России, который затронет ключевые секторы экономики страны — криптовалюты, банковский сектор и энергетическую отрасль.

Еврокомиссия анонсировала 19-й пакет санкций против России, который затронет ключевые секторы экономики страны — криптовалюты, банковский сектор и энергетическую отрасль. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем сообщении в социальной сети X.

По словам фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на ужесточение ограничений и ускорение отказа Европы от импорта российского топлива. Эти меры станут очередным шагом в стратегии ЕС по снижению зависимости от российских энергоносителей и усилению экономического давления на Москву.

Введение санкций в отношении криптовалютного рынка и банковского сектора призвано ограничить финансовые возможности России в обход традиционных каналов. Ожидается, что 19-й пакет санкций будет представлен в ближайшее время и станет важной частью антироссийской политики Европейского союза.

До этого сообщалось, что 19-й антироссийский пакет отложен на неопределенный срок.

