Евросоюз готовит 19-й пакет санкций против России: криптовалюты, банки и энергетика

По словам фон дер Ляйен, новый пакет санкций направлен на ужесточение ограничений и ускорение отказа Европы от импорта российского топлива. Эти меры станут очередным шагом в стратегии ЕС по снижению зависимости от российских энергоносителей и усилению экономического давления на Москву.