Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 17 сентября

Национальный банк изменил курсы валют на 17 сентября, среду. В частности, курс евро и курс доллара заметно понизились, а курс российского рубля стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 17 сентября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0360 белорусского рубля, 1 евро — 3,5867 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6468 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, действовавшими во вторник, 16 сентября, курс доллара стал меньше, а курс евро и курс российского рубля подросли? Заметнее при этом в сторону уменьшения скорректирован 17 сентября курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0036 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0162 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0076 белрубля.
Тем временем нормы оплаты за школьное питание увеличатся на 5% в Беларуси с 1 октября 2025 года.