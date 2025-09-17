Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро на 17 сентября

Нацбанк Беларуси понизил курс доллара, но поднял курс евро и курс российского рубля на 17 сентября, среду.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 17 сентября, среду. В частности, курс евро и курс доллара заметно понизились, а курс российского рубля стал выше.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На среду, 17 сентября, Национальный банк определил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 3,0360 белорусского рубля, 1 евро — 3,5867 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6468 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими во вторник, 16 сентября, курс доллара стал меньше, а курс евро и курс российского рубля подросли? Заметнее при этом в сторону уменьшения скорректирован 17 сентября курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0036 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0162 белрубля, а курс российского рубля подрос на 0,0076 белрубля.

Тем временем нормы оплаты за школьное питание увеличатся на 5% в Беларуси с 1 октября 2025 года.