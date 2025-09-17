Во многих регионах России дорожает ОСАГО из-за мошенников

Как сообщало URA.RU, Центробанк уже рассматривает возможность двукратного увеличения стоимости ОСАГО в регионах с массовыми случаями мошенничества, а также общего повышения тарифов на 15% по всей стране из-за расширения тарифного коридора. При этом процедура оформления ОСАГО для владельцев мотоциклов была крайне затруднена: получить полис легальным способом было практически невозможно. С развитием онлайн-оформления эта проблема исчезла, и сейчас страховку можно купить дистанционно.