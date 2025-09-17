Во многих регионах России дорожает ОСАГО из-за мошенников

ОСАГО подорожает из-за всплеска мошеннических действий.
Стоимость полисов ОСАГО в ряде российских регионов значительно вырастет из-за всплеска мошенничества. Разница в цене между «спокойными» и «проблемными» субъектами страны может достигать двух раз. В частности, ЦБ планирует ввести дополнительный коэффициент для территорий с высоким уровнем страховых мошенничеств, что сделает оформление полиса там еще дороже.
«Цена полиса зависит от аварийности в регионе. Соответственно, в тех субъектах РФ, где много ДТП и высокие выплаты (в том числе из-за мошеннических действий или автоюристов), тарифы выше», — пишут «Известия».
По сведениям издания, наиболее дорогие полисы ОСАГО традиционно оформляются в Чеченской Республике, Ингушетии, Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях Южного федерального округа. В этих регионах зафиксирован устойчивый рост числа страховых выплат и обращений по подозрительным случаям.
Частота страховых случаев и размер выплат в некоторых регионах превышает среднероссийские показатели в 1,4−6,1 раза. Сейчас Центробанк дорабатывает предложения по изменению коэффициентов для расчета стоимости ОСАГО в зависимости от уровня риска региона.
Как сообщало URA.RU, Центробанк уже рассматривает возможность двукратного увеличения стоимости ОСАГО в регионах с массовыми случаями мошенничества, а также общего повышения тарифов на 15% по всей стране из-за расширения тарифного коридора. При этом процедура оформления ОСАГО для владельцев мотоциклов была крайне затруднена: получить полис легальным способом было практически невозможно. С развитием онлайн-оформления эта проблема исчезла, и сейчас страховку можно купить дистанционно.