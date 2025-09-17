Предупреждение для россиян: крайний срок оплаты ЖКХ перенесли

Госдума объявила о переносе крайнего срока оплаты ЖКХ на 15-е число каждого месяца с марта 2026 года. Об этом сообщили в Госдуме ТАСС. Новая дата оплаты смещается на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число. Это решение направлено на повышение удобства для граждан, поскольку зарплаты у многих приходят в разные числа месяца, часто после 10-го числа. Такой перенос позволит избежать просрочек платежей и начисления штрафов.