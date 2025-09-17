Долговая яма: антирейтинг проблемных предприятий

В связи с нарушением Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в том числе о перечислении РСО платежей, поступивших от населения, что является нарушением лицензионных требований к предпринимательской деятельности по управлению МКД, ПАО «ДЭК» обратилось в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края с инициативой о лишении лицензии. Также заявление о проверке деятельности Группы компаний «Розенталь Групп» направлено в правоохранительные органы.