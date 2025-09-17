Долговая яма: антирейтинг проблемных предприятий

Последний год бессменным лидером антирейтингов ИКУ-2025 и крупнейшим должником за тепловую и электрическую энергию остается Группа компаний «Розенталь Групп».
Группа компаний «Розенталь Групп» осуществляет деятельность по поддержанию общедомового имущества на территории Хабаровского края. В 195 многоквартирных жилых домах собственники на основе возмездного договора выбрали данного исполнителя коммунальных услуг для управления и эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов. На расчетные счета Группы компаний «Розенталь Групп» жильцы перечисляют деньги в качестве оплаты за коммунальные услуги, в том числе за потребленную электрическую и тепловую энергию. Денежные средства подлежат перечислению в ПАО «ДЭК» и АО «ДГК».
По состоянию на 1 сентября задолженность ГК «Розенталь Групп» перед ПАО «ДЭК», осуществляющим в регионе деятельность гарантирующего поставщика электрической энергии, по договорам энергоснабжения достигла 58,7 млн рублей (период образования задолженности: декабрь 2024 г. — июль 2025 г.), по договорам теплоснабжения — 56,5 млн рублей (январь 2025 — июнь 2025).
«Учитывая высокий процент платежной дисциплины физических лиц на прямых расчетах по территории Хабаровского края, который достигает 97,0%, ситуация наличия значительной задолженности перед РСО у ГК “Розенталь Групп” ставит под сомнение расходование денежных средств, полученных от физических лиц», — подчеркивает начальник управления по работе с корпоративными клиентами филиала Хабаровскэнергосбыт Людмила Кротова.
В целях обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан во вверенных домах Группы компаний «Розенталь Групп», возврата государственных денежных средств РСО, ПАО «ДЭК» в отношении исполнителя коммунальных услуг поданы исковые заявления в суд.
В связи с нарушением Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в том числе о перечислении РСО платежей, поступивших от населения, что является нарушением лицензионных требований к предпринимательской деятельности по управлению МКД, ПАО «ДЭК» обратилось в Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края с инициативой о лишении лицензии. Также заявление о проверке деятельности Группы компаний «Розенталь Групп» направлено в правоохранительные органы.