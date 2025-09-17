Отключение интернета на Камчатке не скажется на работе крупных торговых сетей

Ограничения доступа к интернету в российских регионах ранее уже вводились по разным причинам, включая технические работы, обеспечение безопасности и проведение массовых мероприятий. Для минимизации последствий таких отключений Минцифры России составило перечень «белых» сайтов и сервисов, которые должны оставаться доступными гражданам даже при временных ограничениях связи, чтобы обеспечить работу ключевых сервисов и организаций.