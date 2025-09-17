Аксаков: новая мера поможет россиянам копить на жилье

Жилищные депозиты предложат желающим приобрести недвижимость.
В Госдуме в ближайшее время планируют рассмотреть поправки к закону о жилищных сбережениях. Они предусматривают создание механизма финансовой защиты граждан и помощь в накоплении средств на покупку жилья. В частности, предлагается ввести страхование вкладов до 10 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Актуальность жилищных депозитов особенно возрастает в условиях прекращения резкого роста цен на недвижимость, который наблюдался в период действия безадресной ипотеки с господдержкой. Помимо повышенного гарантийного возмещения значимым преимуществом станет возможность пополнения депозита третьими лицами, например родственниками», — процитировали Аксакова «Известия».
По сведениям издания, жилищные депозиты предназначены для граждан, которые опасаются брать ипотеку из-за высоких процентных ставок или не готовы к долговой нагрузке. Новый инструмент даст возможность целевого накопления с государственной страховой поддержкой.
Увеличенный лимит страхования вкладов до 10 миллионов рублей станет основным инструментом обеспечения сохранности сбережений. При этом досрочное снятие средств лишит вкладчика процентов.
Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в настоящее время лучше откладывать средства и рассматривать возможность оформления ипотеки после снижения процентных ставок. По его словам, в течение определенного периода ипотечные ставки останутся относительно высокими.