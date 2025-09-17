Аксаков: новая мера поможет россиянам копить на жилье

В Госдуме в ближайшее время планируют рассмотреть поправки к закону о жилищных сбережениях. Они предусматривают создание механизма финансовой защиты граждан и помощь в накоплении средств на покупку жилья. В частности, предлагается ввести страхование вкладов до 10 млн рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.