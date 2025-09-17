Новосибирская область заняла 65-е место по уровню безработицы

Во втором квартале 2025 года в Новосибирской области уровень незанятости населения зафиксирован на отметке 2,9%, что позволило региону занять 65-ю позицию среди субъектов РФ. Данный показатель остался практически неизменным в сравнении с аналогичным периодом предыдущего, 2024 года. В среднем жителям области требуется 3,7 месяца для трудоустройства.