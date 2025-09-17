Вклад вместо ипотеки: государство поможет россиянам накопить на квартиру

Далеко не каждая семья решится оформлять ипотеку. И не у всех есть возможность годами выплачивать огромный кредит. Поэтому в России придумали альтернативу — жилищные сбережения. Особый вклад обещают защитить от инфляции.
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что в условиях высокой ставки ипотека — это не самый выгодный способ приобрести квартиру. Выгоднее откладывать деньги, но это тоже непростой способ. Поэтому в России хотят запустить специальную программу жилищных сбережений через особые вклады.
Эксперты объясняют, что целевой вклад в банке застрахуют на сумму до 10 миллионов рублей. Это позволит гражданам сохранить деньги даже при банкротстве банка. Также ежегодно сумму на вкладе будут индексировать на официальный процент инфляции по курсу Центробанка. Поэтому сбережения не будут «съедаться» инфляцией.
Но есть и подводные камни. Использовать средства с вклада можно только на покупку жилья. В ином случае все проценты сгорят. Но даже 10 миллионов в некоторых регионах может не хватить на приобретение квартиры, предупреждают эксперты.
В Минстрое РФ добавили, что граждане смогут как купить жилье на средства с вклада, так и оформить ипотеку на льготных условиях.
Специалисты также отмечают, что часть семей сможет таким образом накопить на первоначальный взнос по ипотеке. Также банки охотнее будут одобрять ипотечный кредит гражданам, которые смогли собрать достаточно крупную сумму на вкладе.
При этом эксперты подчеркивают, что в целом жилье не станет доступнее. Семьям с небольшим или нестабильным доходом будет также сложно собрать крупную сумму денег, как и платить ипотеку, пишут «Известия».