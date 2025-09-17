Россиянам напомнили о важных изменениях в правилах оплаты ЖКХ: подробности

Ранее Сергей Колунов дал прогноз относительно роста «коммунальных» тарифов в 2026 году. По его словам, этот рост в ближайшие годы снизится. По данным Минэкономразвития, в 2026 году средняя индексация составит 9,8 процента, в 2027 году — 7,9 процента, а в 2028 году — 5,9 процента. В части субъектов Российской Федерации повышение может быть еще ниже.