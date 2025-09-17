Россиянам напомнили о важных изменениях в правилах оплаты ЖКХ: подробности

Последний день оплаты жилищно-коммунальных услуг с 1 марта 2026 года будет перенесен на 15-е число каждого месяца. Об изменениях россиянам в интервью ТАСС напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — отметил парламентарий, добавив, что нововведения вводятся на удобства и комфорта граждан, поскольку люди получают зарплату в разные дни.
Колунов напомнил, что в России много людей, получающих заработную плату с 12-го по 15-е число, при этом платить по счетам удобнее сразу после получения денег. В этих условиях перенос срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени.
Ранее Сергей Колунов дал прогноз относительно роста «коммунальных» тарифов в 2026 году. По его словам, этот рост в ближайшие годы снизится. По данным Минэкономразвития, в 2026 году средняя индексация составит 9,8 процента, в 2027 году — 7,9 процента, а в 2028 году — 5,9 процента. В части субъектов Российской Федерации повышение может быть еще ниже.
Летом этого года россияне начали массово жаловаться на необоснованный, на их взгляд, рост тарифов ЖКУ. В среднем цифры в платежках выросли на 11,9 процента, однако в отдельных регионах жители столкнулись с более высокими начислениями.
После этого генеральный прокурор Игорь Краснов дал поручение проверить законность повышения «коммунальных» тарифов. Особое внимание прокуроры уделили анализу действий региональных органов власти и предприятий ЖКХ на предмет включения в тарифы необоснованных расходов.
В этих условиях исполняющий обязанности главы Комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое России Алексей Макрушин заявил, что в последние годы рост тарифов на коммунальные услуги отставал от фактической инфляции. Хотя они должны успевать за ростом цен на газ, оборудование, ростом заработной платы, и других расходов.
В свою очередь, эксперт комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Станислав Гужов заявил, что повышение тарифов с 1 июля является плановой и необходимой мерой. Он напомнил, что износ коммунальной инфраструктуры в России достигает 70%.