Россия продала Казахстану рекордный объем пива

В РФ за последние восемь лет зафиксирован наивысший рост потребления пива. Своими наблюдениями с URA.RU делился независимый специалист по алкогольной отрасли Алексей Небольсин еще в начале 2025 года. Он также прогнозировал ряд трудностей, с которым столкнутся производители пива в текущем году. В первую очередь это — усиление контроля за оборотом пива и слабоалкогольных напитков.