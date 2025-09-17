Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака

У Renault возникли трудности с регистрацией товарного знака в РФ.
Роспатент согласно предварительным данным не стал регистрировать в РФ товарный знак французского автоконцерна Renault. Информация об этом содержится в электронной базе Международного Бюро ВОИС.
«Компания подала заявку на регистрацию товарного знака “Reno” для продажи и производства автомобилей в октябре 2024 года. В апреле 2025 года был получен предварительный отказ», — передает РИА Новости со ссылкой на Бюро ВОИС.
Ранее аналогичные шаги по регистрации товарных знаков в России предпринимали и другие иностранные автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, который подал заявку на регистрацию своего бренда после ухода с российского рынка в 2022 году. Эти меры фирмы объясняют необходимостью защиты авторских прав и предотвращения незаконного использования бренда в РФ.