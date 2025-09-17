Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации товарного знака

Ранее аналогичные шаги по регистрации товарных знаков в России предпринимали и другие иностранные автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, который подал заявку на регистрацию своего бренда после ухода с российского рынка в 2022 году. Эти меры фирмы объясняют необходимостью защиты авторских прав и предотвращения незаконного использования бренда в РФ.