Банки России снижают ставки по накопительным счетам

Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам после решения Банка России 12 сентября о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Некоторые банки сохранили условия без изменений, наблюдая за положением рынка.

Часть российских банков не стала снижать ставки по накопительным счетам.

Сбербанк с 19 сентября 2025 года снизит максимальную ставку по накопительным счетам до 13,5%. Руководитель сберегательных продуктов банка «Дом РФ» Наталья Мульганова сообщила, что по счету «Ультра» ставки автоматически скорректировались до 15% при остатке до шести млн рублей и 15,9% при остатке от 6 до 500 млн рублей. В Т-Банке базовая ставка теперь 9%. Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте понизил приветственную ставку на «Накопительный счет» до 16,5% (на два месяца), базовую по «Ежедневный процент» — до 9%, максимальную — до 15,5%. Данные предоставлены РИА Новости.

ВТБ сохранил максимальную ставку по накопительному счету на 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. «Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки», — отметили в пресс-службе. ПСБ в начале сентября скорректировала условия: максимальная ставка — 17%, базовая — 5%, а по счету «Народный» — приветственная 25% для новых клиентов; банк оценивает целесообразность дальнейших изменений.

Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Такое решение обусловлено тем, что экономика страны постепенно возвращается к устойчивому росту, несмотря на сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания как среди граждан, так и среди представителей бизнеса. Прогноз регулятора предполагает снижение годовой инфляции до 6,0−7,0% в 2025 году и достижение целевых 4,0% годовых в 2026 году.