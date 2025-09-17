Банки России снижают ставки по накопительным счетам

Часть российских банков не стала снижать ставки по накопительным счетам.
Большинство российских банков снижают ставки по накопительным счетам после решения Банка России 12 сентября о снижении ключевой ставки на 100 базисных пунктов до 17% годовых. Некоторые банки сохранили условия без изменений, наблюдая за положением рынка.
Сбербанк с 19 сентября 2025 года снизит максимальную ставку по накопительным счетам до 13,5%. Руководитель сберегательных продуктов банка «Дом РФ» Наталья Мульганова сообщила, что по счету «Ультра» ставки автоматически скорректировались до 15% при остатке до шести млн рублей и 15,9% при остатке от 6 до 500 млн рублей. В Т-Банке базовая ставка теперь 9%. Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте понизил приветственную ставку на «Накопительный счет» до 16,5% (на два месяца), базовую по «Ежедневный процент» — до 9%, максимальную — до 15,5%. Данные предоставлены РИА Новости.
ВТБ сохранил максимальную ставку по накопительному счету на 16% годовых как на минимальный, так и на ежедневный остаток. «Банк сохраняет текущий уровень доходности после решения ЦБ РФ о снижении ключевой ставки», — отметили в пресс-службе. ПСБ в начале сентября скорректировала условия: максимальная ставка — 17%, базовая — 5%, а по счету «Народный» — приветственная 25% для новых клиентов; банк оценивает целесообразность дальнейших изменений.
Ранее ЦБ принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт, установив ее на уровне 17% годовых. Такое решение обусловлено тем, что экономика страны постепенно возвращается к устойчивому росту, несмотря на сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания как среди граждан, так и среди представителей бизнеса. Прогноз регулятора предполагает снижение годовой инфляции до 6,0−7,0% в 2025 году и достижение целевых 4,0% годовых в 2026 году.