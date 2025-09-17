Банки России снижают ставки по накопительным счетам

Сбербанк с 19 сентября 2025 года снизит максимальную ставку по накопительным счетам до 13,5%. Руководитель сберегательных продуктов банка «Дом РФ» Наталья Мульганова сообщила, что по счету «Ультра» ставки автоматически скорректировались до 15% при остатке до шести млн рублей и 15,9% при остатке от 6 до 500 млн рублей. В Т-Банке базовая ставка теперь 9%. Газпромбанк с 17 сентября в массовом сегменте понизил приветственную ставку на «Накопительный счет» до 16,5% (на два месяца), базовую по «Ежедневный процент» — до 9%, максимальную — до 15,5%. Данные предоставлены РИА Новости.